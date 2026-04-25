Praga la gara di velocità tra 150 corgi | battuto il record di Bolt

A Praga si è svolta una gara di velocità tra 150 corgi, attirando l’attenzione dei presenti. L’evento ha visto i cani partecipare a una competizione in stile olimpico, con alcuni esemplari che hanno raggiunto risultati sorprendenti. Tra i partecipanti, alcuni sono stati in grado di superare i record di velocità di atleti umani come Usain Bolt. La corsa ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente alla manifestazione.

Altro che Usain Bolt. A Praga protagonisti sono stati i corgi, impegnati in una gara di velocità in stile olimpico. Il miglior tempo registrato è stato di 8,9 secondi sui 100 metri, mentre molti altri cani hanno chiuso la prova attorno ai 10 secondi. In totale 150 corgi si sono sfidati sulla pista. Spazio anche a una gara per il cane meglio vestito: corgi in tuta da detenuto, travestiti da hot dog e proprietari in maschera. 25 Aprile, Quartapelle (Pd): “Non garantita corretta gestione dell’ordine pubblico. Ne chiederemo conto a Piantedosi” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Praga, la gara di velocità tra 150 corgi: "battuto" il record di Bolt Notizie correlate Kishane Thompson sfavillante: record del mondo dei 150 metri! Ma Bolt e Mennea…Kishane Thompson ha firmato il record del mondo dei 150 metri, distanza spuria ma estremamente affascinante e che gode sempre del massimo rispetto... Thompson accende la velocità: a Miramar firma il record dei 150 metri e riapre il confronto con i grandi del passatoKishane Thompson ha lasciato il segno in Florida, mettendo il proprio nome in cima alla storia dei 150 metri. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Praga - L'AERO Italy punta il Czech Aerobic Open con una formazione di belle promesse; Praga, due giorni di eventi dedicati alla città di Bologna; Mondiale Softball 2026/2027: il calendario dell’Italia nella prima fase di Praga; Praga, la Giornata del Made in Italy e la rigenerazione urbana. Pattinaggio artistico, oggi a Praga short maschile e coppie: italiani in garaLe emozioni dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico proseguono all’O2 Arena di Praga, dove oggi si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata. La giornata si apre con lo short ... it.blastingnews.com La Sir Perugia vola in Champions. Gara a senso unico contro PragaPRAGA: Benda 14, Kollator 8, Nikachevich 4, Conde 2, Crer 1, Janouch, Moník (L1), Ihnat 3, Balague, Yevstratov, Suda. N.E. – Trojanowicz, Tlaskal (L2). All. Juan ... lanazione.it La Devozione al Gesù Bambino di Praga, nell’Antica devozione e sempre attuale XVI secolo: la devozione a Gesù Bambino ha la sua origine in Spagna dove Santa Teresa e i Carmelitani Scalzi avevano una grande devozione per l’infanzia a Gesù. 1556: La - facebook.com facebook Passeggiata sotto la neve per Mattarella sul Ponte Carlo di Praga x.com