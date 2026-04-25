Praga la gara di velocità tra 150 corgi | battuto il record di Bolt

Da lapresse.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Praga si è svolta una gara di velocità tra 150 corgi, attirando l’attenzione dei presenti. L’evento ha visto i cani partecipare a una competizione in stile olimpico, con alcuni esemplari che hanno raggiunto risultati sorprendenti. Tra i partecipanti, alcuni sono stati in grado di superare i record di velocità di atleti umani come Usain Bolt. La corsa ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente alla manifestazione.

Altro che Usain Bolt. A Praga protagonisti sono stati i corgi, impegnati in una gara di velocità in stile olimpico. Il miglior tempo registrato è stato di 8,9 secondi sui 100 metri, mentre molti altri cani hanno chiuso la prova attorno ai 10 secondi. In totale 150 corgi si sono sfidati sulla pista. Spazio anche a una gara per il cane meglio vestito: corgi in tuta da detenuto, travestiti da hot dog e proprietari in maschera. 25 Aprile, Quartapelle (Pd): “Non garantita corretta gestione dell’ordine pubblico. Ne chiederemo conto a Piantedosi” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

praga la gara di velocit224 tra 150 corgi battuto il record di bolt
© Lapresse.it - Praga, la gara di velocità tra 150 corgi: "battuto" il record di Bolt

Notizie correlate

Kishane Thompson sfavillante: record del mondo dei 150 metri! Ma Bolt e Mennea…Kishane Thompson ha firmato il record del mondo dei 150 metri, distanza spuria ma estremamente affascinante e che gode sempre del massimo rispetto...

Thompson accende la velocità: a Miramar firma il record dei 150 metri e riapre il confronto con i grandi del passatoKishane Thompson ha lasciato il segno in Florida, mettendo il proprio nome in cima alla storia dei 150 metri.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Praga - L'AERO Italy punta il Czech Aerobic Open con una formazione di belle promesse; Praga, due giorni di eventi dedicati alla città di Bologna; Mondiale Softball 2026/2027: il calendario dell’Italia nella prima fase di Praga; Praga, la Giornata del Made in Italy e la rigenerazione urbana.

Pattinaggio artistico, oggi a Praga short maschile e coppie: italiani in garaLe emozioni dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico proseguono all’O2 Arena di Praga, dove oggi si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata. La giornata si apre con lo short ... it.blastingnews.com

La Sir Perugia vola in Champions. Gara a senso unico contro PragaPRAGA: Benda 14, Kollator 8, Nikachevich 4, Conde 2, Crer 1, Janouch, Moník (L1), Ihnat 3, Balague, Yevstratov, Suda. N.E. – Trojanowicz, Tlaskal (L2). All. Juan ... lanazione.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.