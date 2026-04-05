Thompson accende la velocità | a Miramar firma il record dei 150 metri e riapre il confronto con i grandi del passato

In Florida, un atleta ha stabilito un nuovo record nei 150 metri, aumentando così l’interesse per questa gara. La performance è stata ottenuta durante un evento ufficiale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La prestazione, che supera i risultati precedenti, riaccende il confronto tra gli atleti di oggi e quelli del passato, portando nuova tensione nel mondo della velocità.

Kishane Thompson ha lasciato il segno in Florida, mettendo il proprio nome in cima alla storia dei 150 metri. Nella tappa di Mirama del World Continental Tour Silver, il giamaicano ha corso in 14.92 con vento favorevole di +1,3 ms, migliorando di cinque centesimi il vecchio riferimento di Linfors Christie, fermo dal 4 settembre 1994. La prova di Thompson è stata autorevole anche per il contesto della gara. Il 24enne, argento olimpico e mondiale nei 100 metri, ha preceduto lo zimbabwese Tapinawashe Makarawu, secondo in 14.96, e il connazionale Adrian Kerr, terzo in 15.21. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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