Kishane Thompson sfavillante | record del mondo dei 150 metri! Ma Bolt e Mennea…

Kishane Thompson ha stabilito il nuovo record del mondo sui 150 metri, una distanza considerata non ufficiale ma molto apprezzata nel mondo dell’atletica. La prestazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, portando alla ribalta il nome dell’atleta in un contesto che include anche leggende come Bolt e Mennea. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo, con il pubblico che ha assistito a una prestazione di alto livello.

Kishane Thompson ha firmato il record del mondo dei 150 metri, distanza spuria ma estremamente affascinante e che gode sempre del massimo rispetto nel panorama internazionale. Il velocista giamaicano si è espresso in 14.92 a Miramar (Florida, USA), dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito mondiale itinerante per importanza), e ha così migliorato di cinque centesimi il primato che il britannico Linford Christie deteneva dal 4 settembre 1994. Sostenuto da un vento a favore che soffiava a 1,3 ms, l’argento olimpico e mondiale dei 100 metri ha battuto Tapinawashe Makarawu dallo Zimbabwe (14.96) e il connazionale Adrian Kerr (15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kishane Thompson sfavillante: record del mondo dei 150 metri! Ma Bolt e Mennea… Alessia Succo portento naturale: tempo sfavillante, accarezzato il record del mondo con barriere “alte”. Carmassi sorpresaLa classe 2009 ha corso i 60 ostacoli con barriere da 84 centimetri (quelle impiegate dalle seniores) con il notevole tempo di 8. Hobbs Kessler ritocca Bekele di un secondo dopo 19 anni! Record del mondo dei 2000 metriArriva il primo record del mondo del 2026 nell’universo dell’atletica: i 2000 metri in sala sono distanza spuria e mai presente nei grandi eventi...