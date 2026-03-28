Casemiro ha deciso di non trasferirsi in Arabia, preferendo rimanere in Europa e continuare a giocare ai massimi livelli. La sua scelta riguarda un rifiuto deciso alle offerte provenienti dal Medio Oriente. L’Inter, interessata, segue con attenzione questa situazione e si prepara a eventuali sviluppi di mercato legati al centrocampista brasiliano. Cristian Chivu, dirigente del club, tiene sotto controllo la situazione per eventuali mosse future.

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© Calcionews24.com - Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna

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