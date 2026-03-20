Letizia di Spagna in bianco da papa Leone perché il dress code della regina non ha violato il protocollo

Il 20 marzo 2026, il re e la regina di Spagna sono arrivati nel Cortile di San Damaso a Città del Vaticano per un'udienza privata con Papa Leone XIV. La regina ha indossato un abito bianco ispirato a quello di papa Leone, ma il suo outfit non ha violato il protocollo ufficiale. È la prima visita ufficiale del nuovo pontefice dall'intronizzazione.

Città del Vaticano, 20 marzo 2026 – L'arrivo dei reali nel Cortile di San Damaso. Re Felipe VI e la Regina Letizia sono giunti questa mattina 20 marzo 2026 in Vaticano per l'udienza privata con Papa Leone XIV, la prima dalla cerimonia di intronizzazione del nuovo pontefice. Il corteo reale ha fatto ingresso nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, dove ad attendere i sovrani c'erano il picchetto della Guardia Svizzera e i Gentiluomini di Sua Santità. Il Papa li ha ricevuti nella Sala del Tronetto per poi proseguire il colloquio nella biblioteca privata. King Felipe VI of Spain and Queen Letizia leave after a private audience with Pope Leo XIV on March 20, 2026 at San Damaso courtyard in The Vatican. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Letizia di Spagna in bianco da papa Leone, perché il dress code della regina non ha violato il protocollo Articoli correlati Felipe di Spagna ha compiuto un tenero gesto verso Letizia per evitare che la regina infrangesse il protocollo. Guarda il video su Amica.itL’11 febbraio il sovrano ha trovato un modo elegante per evitare che la moglie infrangesse il protocollo, dimostrando che tra i due la complicità è... Letizia di Spagna in bianco dal Papa. Ma si dimentica la mantigliaLetizia di Spagna e suo marito Felipe sono stati ricevuti in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. Tutti gli aggiornamenti su Letizia di Spagna in bianco da papa... Temi più discussi: La regina Letizia di Spagna torna alle origini onorando il suo primo vero amore; Felipe VI di Spagna da Papa Leone XIV prima del viaggio in Spagna; Vaticano, i reali di Spagna il 20 marzo a Roma: l'omaggio a papa Leone XIV, le visite istituzionali. In programma una passeggiata in città; Letizia di Spagna, la regina che ama la moda non presenzia alle sfilate. Ma c'è un valido motivo. Reali di Spagna in Vaticano, udienza ufficiale con Papa Leone XIVFelipe VI e Letizia ricevuti nel Palazzo Apostolico per il primo incontro dopo l’intronizzazione del Pontefice ... rainews.it Letizia di Spagna in bianco dal Papa. Ma si dimentica la mantigliaLetizia di Spagna in visita in Vaticano sfrutta il privilegio del bianco delle Regine cattoliche. Ma non indossa la mantiglia: ecco perché. dilei.it Felipe di Spagna e Letizia Ortiz: per loro bagno di folla e accoglienza festosa a Jaén, in Andalusia - facebook.com facebook Il Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna hanno ricevuto oggi con onori al Palazzo Reale di Madrid il Granduca e la Granduchessa del Lussemburgo, Guillaume V e Stéphanie, in visita ufficiale di presentazione in Spagna. x.com