A Roma si tiene il vertice del PPE per celebrare i cinquant’anni di attività, con la partecipazione di una delegazione proveniente da Potenza. L’evento si svolge nella capitale italiana e si concentra sulle celebrazioni di questo anniversario. La riunione riunisce rappresentanti del partito e si svolge nella giornata odierna.

? Cosa sapere Roma ospita il vertice del PPE per il cinquantesimo anniversario con la delegazione di Potenza.. I leader discutono di valori liberali e cattolici per lo sviluppo economico europeo.. Roma ospita venerdì 24 aprile i vertici del Partito Popolare Europeo per celebrare mezzo secolo di storia politica, con una delegazione di Forza Italia della provincia di Potenza presente ai lavori. Il cinquantesimo anniversario della fondazione del PPE ha riunito nella capitale diverse figure chiave della politica continentale. Tra i partecipanti figurano la Presidente del Parlamento Europeo, Metsola, il Presidente del Partito Popolare Europeo, Weber, e il Vicepresidente del PPE oltre che Segretario di Forza Italia, Tajani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PPE, 50 anni di storia a Roma: la delegazione di Potenza al vertice

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