PPE 50 anni di storia | la delegazione di Viterbo a Roma con Tajani

La delegazione di Viterbo di Forza Italia ha preso parte a Roma alle celebrazioni per i 50 anni del Partito Popolare Europeo. Durante l'evento, Antonio Tajani ha ribadito l'importanza dei principi cristiani e liberali che caratterizzano il movimento. La partecipazione si è svolta alla presenza di rappresentanti di diversi paesi europei, con incontri e interventi sul ruolo del PPE nel panorama politico continentale.

? Cosa sapere La delegazione di Forza Italia di Viterbo partecipa a Roma ai 50 anni del PPE.. Antonio Tajani riafferma i valori cristiani e liberali durante la celebrazione del movimento.. A Roma, presso il Salone delle Fontane, la delegazione di Forza Italia della provincia di Viterbo ha preso parte oggi alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della nascita del Partito popolare europeo. L’evento, che segna mezzo secolo di storia politica continentale, ha la partecipazione attiva dei militanti viterbesi insieme a un gruppo di giovani del movimento giovanile. La ricorrenza ha offerto l’occasione per riaffermare i pilastri su cui si regge l’asse centrale dell’Europa, puntando sui valori cristiani, liberali, riformisti ed europeisti che definiscono l’identità del PPE.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PPE, 50 anni di storia: la delegazione di Viterbo a Roma con Tajani Notizie correlate Dal diritto di veto al dialogo con Ecr. 50 anni di Ppe raccontati da CattaneoManfred Weber, Roberta Metsola, Antonio Tajani da Roma oggi rilanciano il Parito popolare europeo, che compie mezzo secolo di vita. Editoria: Mussolini (FI Roma), auguri a Radio radicale, 50 anni di storia a servizio cittadiniCinquanta anni fa, “in un piccolo appartamento del quartiere Gianicolense, nasceva una realtà mediatica destinata a fare la storia dell’informazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Forza Italia Viterbo partecipa ai festeggiamenti a Roma dei 50 anni del Partito Popolare Europeo; Montefiascone, rinnovato il fondo stradale in Via Cassia Vecchia. Forza Italia Viterbo partecipa ai festeggiamenti a Roma dei 50 anni del Partito Popolare EuropeoNewTuscia – VITERBO – Forza Italia provincia di Viterbo, insieme a una delegazione di giovani militanti del movimento giovanile, ha partecipato oggi a Roma alle celebrazioni per il cinquantesimo ann ... newtuscia.it