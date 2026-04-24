Dal diritto di veto al dialogo con Ecr 50 anni di Ppe raccontati da Cattaneo

Oggi a Roma rappresentanti del Partito Popolare Europeo hanno celebrato i cinquanta anni di attività dell'organizzazione. Manfred Weber, Roberta Metsola e Antonio Tajani hanno partecipato a un evento in cui si è parlato del percorso storico del partito e delle sfide future. La giornata ha visto anche un confronto tra le diverse anime del Ppe, con alcuni riferimenti alle recenti dinamiche interne e alle relazioni con altri attori politici europei.

Manfred Weber, Roberta Metsola, Antonio Tajani da Roma oggi rilanciano il Parito popolare europeo, che compie mezzo secolo di vita. Il momento internazionale è senza dubbio complesso, ma dalla parte dei popolari europei c’è un dato: cresce il numero degli stati membri dove il centrodestra governa, al pari del peso italiano in Europa. Formiche.net ne ha parlato con il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, secondo cui “il diritto di veto va tolto: forse è anche venuto il tempo di pensare a una sorta di Europa a due velocità, in cui chi crede in questi valori va avanti e chi non ci crede rimane indietro”. 50 anni di Ppe: che bilancio...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dal diritto di veto al dialogo con Ecr. 50 anni di Ppe raccontati da Cattaneo Notizie correlate UE: addio al diritto di veto per salvare i fondi a Kiev?L’Unione Europea si trova a dover ridiscutere profondamente i propri meccanismi diplomatici a causa di una serie di stalli decisionali che colpiscono... Ue, FdI-Ecr: valori e radici europei, conferenza del Gruppo ECR a Viterbo con BrunettaSi è tenuta oggi a Viterbo la conferenza dal titolo ‘Tra pietra e spirito: valori, radici e tradizioni nel rilancio della competitività e della... Contenuti di approfondimento Si parla di: 4 di Sera, ma quale regime?: la piddina Bonafè resta senza argomenti. Dal diritto di veto al dialogo con Ecr. 50 anni di Ppe raccontati da CattaneoManfred Weber, Roberta Metsola, Antonio Tajani da Roma oggi rilanciano il Parito popolare europeo, che compie mezzo secolo di vita. Il momento internazionale è senza dubbio complesso, ma dalla parte d ... formiche.net Il diritto di veto paralizza l'EuropaGiorgia Meloni e Viktor Orbán, che si sono incontrati ieri a Roma, nell’Unione europea rivendicano la loro opposizione all’abolizione del diritto di veto in caso di riforma dei trattati. Giovanni ... ilfoglio.it