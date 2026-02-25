Napoli Secondigliano controlli straordinari | identificate 51 persone e sequestrati 5 veicoli

Un blitz in via della Bussola ha portato all’identificazione di 51 persone e al sequestro di cinque veicoli, a causa di attività illecite. Durante i controlli, sono state denunciate due persone per occupazione abusiva di immobili e allacci illegali alla rete elettrica. Sono stati anche sequestrati e sanzionati diversi tabacchi di contrabbando. L’intervento ha coinvolto più forze dell’ordine, che hanno agito per contrastare i traffici illeciti nella zona.

Operazione interforze in via della Bussola: due denunce per occupazione abusiva e allacci illegali, sequestri e sanzioni per tabacchi di contrabbando. Operazione congiunta a Secondigliano. Napoli – Mattinata intensa nel quartiere Secondigliano, dove, nell'ambito del piano di rafforzamento dei controlli predisposto dalla Questura di Napoli, è scattata un'operazione interforze in via della Bussola. In campo: il Commissariato di Secondigliano,. i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale,. i Carabinieri di San Pietro a Patierno,. la Polizia Locale (U.O. Tutela del Patrimonio, Secondigliano, Motociclisti, Veicoli Abbandonati),.