Potere al popolo | Un 25 aprile che riporta in piazza l' opposizione al Governo Meloni e alle sue politiche repressive antipopolari e guerrafondaie

Sabato 25 aprile è stato organizzato un presidio in Piazza dei Caduti, seguito dalla partenza di un corteo verso il Ponte dei Martiri promosso dal movimento Potere al Popolo. La manifestazione ha espresso opposizione alle politiche del governo in carica, con particolare attenzione alle tematiche legate alle scelte repressive, antipopolari e guerrafondaie. La giornata ha visto una partecipazione di cittadini e sostenitori del movimento.

Si è tenuto nella mattinata di sabato 25 aprile il presidio in Piazza dei Caduti cui seguirà la partenza di un corteo verso il Ponte dei Martiri da parte di Potere al Popolo. "Sarà un 25 aprile che riporta in piazza l'opposizione al Governo Meloni e alle sue politiche repressive, antipopolari e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Mobilitazione contro il governo Meloni, Potere al Popolo: "Scendiamo in piazza"Scendiamo in piazza contro un Governo complice dello stato genocida di Israele, che aumenta le spese militari a discapito delle spese sociali, che... Vince il ‘no’ al referendum: Potere al Popolo, manifestazione a Bologna per chiedere le dimissioni del governoBologna, 23 marzo 2026 — La vittoria del “No” al referendum sulla riforma della giustizia ha prodotto le prime reazioni politiche anche nelle piazze. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: No alla criminalizzazione del dissenso politico. Solidarietà al partito dei CARC.; Quel No al referendum si sta rivelando una totale bocciatura per il governo Meloni; Corteo in città contro guerra e governo: I miliardi destinati alle armi vengono tolti alla sanità, alla scuola e ai trasporti; Attenti: la destra vuole la sua Costituzione e con la legge elettorale farà di tutto per riuscirci. Governo Meloni, la premier all’Altare della patria per la Liberazione dopo lo scontro su Bella ciao alla Camera: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo l'approvazione del decreto Sicurezza: l'esecutivo ha superato la crisi in Parlamento, ma ora deve affrontare ... fanpage.it Buttare giù il governo Meloni: il documento choc dei marxisti-leninisti per il 25 aprileIl PMLI rilancia l’appello alla lotta legale e illegale contro la premier, mentre cresce l’allarme sugli ambienti dell’estrema sinistra ... ilgiornale.it Da inizio legislatura il governo Meloni ha iniziato un ingente piano di riarmo, tra le cui voci spiccano i 78 programmi di acquisto già inviati in Parlamento. Di Lorenzo Giarelli x.com Da inizio legislatura il governo Meloni ha iniziato un ingente piano di riarmo, tra le cui voci spiccano i 78 programmi di acquisto già inviati in Parlamento. Di Lorenzo Giarelli - facebook.com facebook