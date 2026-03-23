Bologna, 23 marzo 2026 — La vittoria del “No” al referendum sulla riforma della giustizia ha prodotto le prime reazioni politiche anche nelle piazze. A Bologna, Potere al Popolo ha annunciato una manifestazione per questa sera con partenza alle 18 dalla sede di via Ferrarese 2 e arrivo in Piazza del Nettuno, per celebrare l’esito del voto e rilanciare una richiesta politica precisa: le dimissioni del governo guidato da Giorgia Meloni. Emilia Romagna, risultati in diretta del Referendum: il No vince con un netto 57%, Sì fermo al 43%. Cerca il tuo comune Nel comunicato diffuso dalla sede bolognese si legge che “la vittoria del ‘NO' al referendum impone la richiesta delle dimissioni del governo Meloni”, in una giornata segnata dallo scrutinio che vede il “No” avanti con un margine ormai consolidato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vince il ‘no’ al referendum: Potere al Popolo, manifestazione a Bologna per chiedere le dimissioni del governo

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