A Tolmezzo, Poste Italiane ha avviato un procedimento disciplinare contro un portalettere per aver lasciato alcuni giri di consegna incompleti. L’episodio ha portato a una verifica interna sulla condotta del dipendente, che non ha completato il suo percorso di consegna come previsto. La situazione ha suscitato attenzione locale, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze per il dipendente coinvolto.

? Cosa sapere Poste Italiane avvia procedimento disciplinare contro un portalettere di Tolmezzo per giri incompleti.. Uil Poste Udine contesta i carichi di lavoro e annuncia azioni legali.. Poste Italiane ha avviato una procedura disciplinare contro un portalettere di Tolmezzo che non è riuscito a terminare il giro di consegne previsto, scatenando la ferma protesta del sindacato Uil Poste Udine. La decisione dell'azienda colpisce un lavoratore che, secondo le ricostruzioni fornite da Andrea Borelli, segretario della sigla sindacale, ha affrontato un carico di recapiti oggettivamente insostenibile percorrendo chilometri su strade complesse. La questione solleva dubbi profondi sulla gestione dei turni e sulla responsabilità individuale rispetto all'organizzazione aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poste, scontro a Tolmezzo: punito il postino che non finiva il giro

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