A Trescore Balneario un ragazzo di 13 anni ha aggredito e ferito con un coltello una insegnante durante un’ora di lezione. Prima dell’attacco ha scritto un messaggio in cui dichiarava che, se fosse stato punito, avrebbe ucciso. L’episodio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Cosa è successo a Trescore Balneario: l’aggressione a scuola. Una frase che gela il sangue e che oggi scuote l’Italia intera. A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 13 anni ha accoltellato la sua insegnante di francese, Chiara Mocchi, 57 anni, all’interno della scuola media “Leonardo da Vinci”. L’aggressione è avvenuta nel corridoio, davanti alle aule, sotto gli occhi attoniti di studenti e personale scolastico. Il giovane ha colpito la docente al collo e all’addome, prima che altri insegnanti e collaboratori riuscissero a bloccarlo. Un episodio di violenza estrema che apre interrogativi profondi. Il video su Telegram: l’attacco ripreso in diretta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Non posso essere punito, quindi ucciderò’: il manifesto choc del 13enne che ha accoltellato la prof

Articoli correlati

Leggi anche: Prof accoltellata, manifesto 13enne: “Ucciderò perché non posso essere processato”

“Ucciderò la prof di francese, tanto non posso essere processato”: il manifesto del 13enne di Bergamo. Il video dell’aggressioneIl 13enne di Trescore Balneario ha pianificato l'aggressione, ha scritto anche un manifesto in cui spiega i motivi della "vendetta" A 24 ore...

Una selezione di notizie su posso essere

Discussioni sull' argomento Il referendum come violenza morale: così il voto ha punito il governo; Mobilità ATA 2026: Attenzione agli allegati e ai codici delle scuole. Le autocertificazioni devono essere precise. Il Punto di Mileto (Gilda SINATAS); Docenti aggrediti, l'allarme degli esperti: Ecco come chat, social e messaggi diventano incubatori della violenza; Quando studiare è un atto di resistenza.

"I principi supremi della Carta non possono essere sovvertiti". Lo afferma il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, nella sua relazione annuale sull'attività svolta nel 2025. #ANSA - facebook.com facebook

Ragazzi io sono una #swifties non posso essere troppe cose x.com