Tre salvataggi nel mezzo del Mediterraneo | la nave Solidaire in rotta verso Ravenna con 120 migranti

La nave Solidaire ha salvato 120 migranti nel cuore del Mediterraneo, un intervento deciso a causa delle condizioni di pericolo in mare. Ora, la imbarcazione si sta dirigendo verso Ravenna, dove si riaccendono le polemiche sulla scelta di porti lontani come destinazione. La questione diventa ancora più urgente considerando che molti di quei migranti arrivano da paesi in crisi e hanno vissuto ore di grande paura durante il viaggio.

Le 120 persone in viaggio sull'imbarcazione della ong sarebbero state tratte in salvo in tre interventi distinti: sarà il 25esimo sbarco per il porto ravennate Sono 120 in tutto le persone tratte in salvo dalla ong Solidaire nelle acque del Mediterraneo. Ora la nave di migranti è in viaggio verso Ravenna dove nel frattempo si riaccende la discussione sulla scelta di destinare le navi umanitarie in porti lontani come appunto lo scalo romagnolo. A bordo della nave della ong che ha sede legale in Argentina, ci sarebbero uomini, donne e minorenni. Oltre un centinaio di persone salvate nel corso di tre diversi interventi portati a termine tra il 10 e l'11 febbraio, come riporta la stessa Solidaire attraverso i suoi canali di comunicazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su tre salvataggi Nuova nave di migranti, è polemica. In arrivo Solidaire con 120 persone. Il sindaco: "Il blocco è propaganda" A Ravenna, questa mattina, il sindaco Michele de Pascale ha definito "propaganda" il blocco delle navi di migranti, mentre si attende l'arrivo di Solidaire con 120 persone a bordo nel fine settimana. Solidaire ad Ancona, la nave Ong attracca al porto di Ancona con 26 migranti a bordo | VIDEO La nave umanitaria Solidaire è arrivata questa mattina al porto di Ancona, attraccando al molo 19 con 26 migranti a bordo, tra cui sei minori.