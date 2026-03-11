Porto di Ancona | 500 camion bloccati via Mattei è un caos

A Porto di Ancona, circa 500 camion sono attualmente bloccati a causa della saturazione degli spazi di sosta in via Mattei. La strada, normalmente dedicata al traffico dei mezzi pesanti, si è trasformata in un caos quotidiano perché i 17 stalli riservati ai camion sono frequentemente occupati da autovetture private. La situazione sta causando rallentamenti e disagi nella logistica del porto.

La logistica del porto di Ancona si trova al punto critico a causa della saturazione degli spazi di sosta in via Mattei, dove i 17 stalli riservati ai mezzi pesanti sono quotidianamente occupati da autovetture private. Questa situazione, denunciata da Luca Bocchino, responsabile Trasporti e Logistica di Confartigianato Imprese, blocca il flusso di oltre 500 mezzi diretti verso l'Italia e l'Europa, creando un ingorgo che impedisce le operazioni di carico e scarico nello scalo dorico. L'urgenza della questione emerge chiaramente dalla perdita storica dei 70 stalli avvenuta nel 2020 a seguito dell'incendio nell'ex Tubimar, evento che ha ridotto drasticamente la capacità di manovra per i trasportatori.