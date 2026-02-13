Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha ricevuto il nuovo comandante dei vigili del fuoco Giuseppe Costa

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha incontrato questa mattina Giuseppe Costa, che ha preso ufficialmente il comando dei Vigili del Fuoco locali, in un incontro durato circa mezz’ora nel municipio.

Durante l’incontro il sindaco ha presentato al nuovo responsabile dei vigili del fuoco la città e le sue potenzialità e ribadito la massima collaborazione Il sindaco Daniele Silvetti ha ricevuto questa mattina il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Ancona Giuseppe Costa. Il nuovo comandante giunge nella città dorica dopo aver ricoperto il ruolo di dirigente del coordinamento del soccorso nella regione Emilia Romagna. Durante l’incontro il sindaco ha presentato al nuovo responsabile dei vigili del fuoco la città e le sue potenzialità e ribadito la massima collaborazione e disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

