Porto La sindaca pensi alla salute dei cittadini

Un'associazione locale ha commentato che, nel dibattito sul porto di Marina di Carrara, la sindaca ha evitato di partecipare a un confronto pubblico e diretto. La questione riguarda le decisioni e le modalità di gestione dell’area portuale, suscitando diverse opinioni tra i cittadini e le realtà coinvolte. La posizione dell’amministrazione comunale e le modalità di comunicazione sono al centro del discorso, senza che siano stati ancora definiti ulteriori passaggi ufficiali.