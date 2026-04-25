Porto La sindaca pensi alla salute dei cittadini
Un'associazione locale ha commentato che, nel dibattito sul porto di Marina di Carrara, la sindaca ha evitato di partecipare a un confronto pubblico e diretto. La questione riguarda le decisioni e le modalità di gestione dell’area portuale, suscitando diverse opinioni tra i cittadini e le realtà coinvolte. La posizione dell’amministrazione comunale e le modalità di comunicazione sono al centro del discorso, senza che siano stati ancora definiti ulteriori passaggi ufficiali.
L’associazione AmareMarina interviene per dire che quando si tratta del porto di Marina di Carrara la sindaca Serena Arrighi "preferisce evitare un confronto diretto e pubblico". L’attacco arriva all’indomani delle dichiarazioni della prima cittadina sul nuovo piano regolatore portuale. "Ancora una volta ci duole constatare che amministratori e politici carraresi, quando parlano del porto di Marina di Carrara - scrivono da AmareMarina -, dimenticano del tutto i danni che l’espansione portuale sta portando a Marina di Carrara, non solo alla Versilia". "È ormai acclarato – proseguono – che il porto di Marina di Carrara impatta sulle dinamiche marine provocando erosione delle spiagge da Marina di Massa a Viareggio.🔗 Leggi su Lanazione.it
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