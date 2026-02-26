Ex Ilva sospensione dell’attività a caldo dal 24 agosto per rischi alla salute Il tribunale ha accolto la richiesta dei cittadini di Taranto

Roma, 26 febbraio 2026 - Stop ad agosto dell’attività produttiva dell’ex Ilva. Lo ha deciso il Tribunale civile di Milano, su richiesta dei residenti del Comune di Taranto, che ne ha ordinato la "sospensione" dal 24 agosto. La decisione di fermare l’"attività produttiva dell'area a caldo dello Stabilimento" fa riferimento a "rischi attuali di pregiudizi alla salute" e chiarisce che il decreto non è allo stato esecutivo e lo diventerà solo se non impugnato (Solitamente un decreto ingiuntivo che al momento non ha la forza di avviare un'esecuzione forzata come pignoramenti e non è ancora un titolo esecutivo definitivo). Ex Ilva, stop... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

