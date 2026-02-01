Maltempo e nuovi smottamenti sulla SP22 la sindaca Foti invita i cittadini alla prudenza

La strada provinciale 22 a Reggio Calabria resta chiusa dopo gli ultimi smottamenti causati dal maltempo. La sindaca Foti invita i cittadini a fare attenzione e a evitare di mettersi in viaggio se non è strettamente necessario. La situazione si mantiene difficile, con i lavori di sistemazione ancora in corso.

Con un post sui social gli ultimi aggiornamenti dopo il movimento franoso registrato ieri sera che ha portato alla chiusura dell'arteria nel tratto tra Montebello e Fossato Jonico La situazione sulla Strada Provinciale 22 nel territorio metropolitano di Reggio Calabria è ancora critica. La sindaca Maria Foti, con un post pubblicato su Facebook, comunica ai cittadini gli ultimi aggiornamenti. "Purtroppo, nonostante gli sforzi, stamattina il quadro è tornato a farsi critico. Nuovi smottamenti stanno interessando questa arteria vitale, fondamentale per il collegamento con il nostro entroterra.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su SP22 ReggioCalabria

Il Comune di Reggio Calabria ha attivato il Centro Operativo Comunale e chiuso i parchi pubblici in risposta all’allerta meteo rossa, che prevede precipitazioni intense e condizioni di maltempo.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha invitato i cittadini alla prudenza a seguito dell’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico diffusa dal Dipartimento regionale di protezione civile.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su SP22 ReggioCalabria

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Niscemi, è ripresa la pioggia, altri crolli. Mille sfollati, destinati ad aumentare. Dichiarata l'emergenza nazionale per il maltempo; Frana a Niscemi, Procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo. Meloni: Agiremo celermente.

Frane e smottamenti a Poggio Nativo: interventi ad oltranza di Comune, VVF e Forze dell’OrdineA seguito del persistere del maltempo e delle piogge costanti, nelle ultime ore si sono verificati nuovi eventi franosi e smottamenti in diverse aree del nostro Comune. Dalla serata di ieri, 28 gennai ... rietinvetrina.it

Le piogge causano due frane nell’oristanese: transennati due tratti stradaliDurante la notte, il territorio è stato teatro di due nuovi smottamenti che hanno messo a dura prova la viabilità locale, già compromessa ... cagliaripad.it

Una nave costretta a disormeggiare per il maltempo nel golfo di Follonica solleva nuovi interrogativi sulla tenuta del rigassificatore nel porto di Piombino #MaremmaOggi #notizie - facebook.com facebook