Campofilone | Feliziani sfida il voto con una squadra di esperti

A Campofilone, Giovanni Feliziani si presenta di nuovo alle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio, guidando la lista chiamata Siamo Campofilone. La sua squadra è composta da diversi esperti, pronti a confrontarsi con gli avversari per ottenere il consenso degli elettori. Questa candidatura rappresenta il secondo tentativo di Feliziani di ricoprire la carica di primo cittadino nel paese.

Giovanni Feliziani tornerà a contendersi la carica di primo cittadino di Campofilone nelle elezioni previste per il 24 e 25 maggio, guidando una formazione rinnovata denominata Siamo Campofilone. La decisione di scendere nuovamente in campo arriva a poco più di quattro mesi dalla fine del suo precedente mandato, interrotto a causa di una mozione di sfiducia votata dal consiglio comunale. L’ex primo cittadino ha scelto di superare l’episodio della rimozione forzata dalla fascia tricolore per cercare un nuovo confronto diretto con l’elettorato. Feliziani sostiene che la sua uscita dal governo locale sia stata l’esito di una manovra tecnica orchestrata dai suoi ex colleghi consiglieri, piuttosto che un giudizio negativo espresso dai residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campofilone: Feliziani sfida il voto con una squadra di esperti Il mito di Sherlock Holmes. Il raduno dei massimi esperti. Con la sfida a colpi di deduzioniPrepariamoci a vedere persone in mantellina e cappello da caccia, che si aggirano per il centro magari impugnando una lente d’ingrandimento, come se... Referendum giustizia: esperti spiegano il voto a CampiDue giorni di dibattito aperto e indipendente si terranno a Campi Salentina per chiarire le implicazioni del referendum sulla giustizia.