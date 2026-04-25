Pordenone scoperta botola con cocaina | arrestato 25enne

A San Giorgio della Richinvelda, un uomo di 25 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato con 740 grammi di cocaina nascosti in soffitta. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione, che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente. La polizia ha notificato l’arresto e l’accusa per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

? Cosa sapere Arrestato 25enne a San Giorgio della Richinvelda con 740 grammi di cocaina in soffitta.. Il sequestro nella botola avrebbe potuto generare 160 mila euro sul mercato locale.. Mercoledì 22 aprile, i carabinieri del nucleo investigativo di Pordenone hanno arrestato un venticinquenne originario della di Guinea a San Giorgio della Richinvelda, scoprendo quasi un chilo di cocaina celato in una soffitta. L’operazione è scattata dopo che le forze dell’ordine avevano notato dei movimenti sospetti nelle vicinanze di un’abitazione locale. L’intervento, che ha il supporto fondamentale di un’unità cinofila della Polizia Locale di Azzano Decimo, si è concentrato sulla perquisizione dell’immobile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone, scoperta botola con cocaina: arrestato 25enne Notizie correlate La botola “segreta” nell’automobile per nascondere nove chili di cocaina: arrestatoOperazione della polizia stradale di Orvieto lungo l’Autosole: così è stato scoperto il meccanismo che permetteva di accedere al doppiofondo. Taranto, cocaina nascosta nella botola di un vano bagno in un locale pubblico: 63enne arrestatoEseguito un arresto a Taranto, dove un uomo di 63 anni è stato fermato per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Panoramica sull’argomento Si parla di: Carabinieri a casa di un 25enne: la soffitta e la botola segreta, poi la scoperta | FOTO. Carabinieri a casa di un 25enne: la soffitta e la botola segreta, poi la scoperta | FOTOPordenone, giovane arrestato a San Giorgio della Richinvelda: sequestrati 740 grammi di cocaina in un’operazione antidroga dei Carabinieri. nordest24.it Una botola segreta sotto il sedile dell’auto: dentro ci sono 9 chili di cocaina. La scoperta dopo un banale controlloOrvieto, 17 febbraio 2026 – Sembrava un’auto come tutte le altre, ma da un controllo più approfondito è emersa una botola nascosta sotto il sedile con un’ingente quantitativo di cocaina al suo interno ... lanazione.it