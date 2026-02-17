La botola segreta nell’automobile per nascondere nove chili di cocaina | arrestato

Un controllo di routine ha portato all’arresto di un uomo che nascondeva nove chili di cocaina in una botola segreta dell’auto. La polizia stradale di Orvieto, guidata dal comandante Massimiliano Bolli, ha notato dettagli insoliti nei documenti del conducente, che hanno spinto gli agenti a ispezionare più a fondo il veicolo. Durante la perquisizione, hanno scoperto un compartimento nascosto sotto il sedile anteriore, dove si trovavano le sostanze stupefacenti.

Operazione della polizia stradale di Orvieto lungo l’Autosole: così è stato scoperto il meccanismo che permetteva di accedere al doppiofondo. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Terni Un controllo di routine, i documenti in regola ma qualcosa che non torna e va approfondito. E ancora una volta, l’intuizione degli agenti della polizia stradale di Orvieto, agli ordini del comandante Massimiliano Bolli, ha colto nel segno. Perché l’operazione messa a segno qualche giorno fa ha permesso di scoprire e sequestrare nove chili di cocaina. Documenti in regola Tutto è nato dalla verifica di un’autovettura in transito lungo l’autostrada.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.