Taranto cocaina nascosta nella botola di un vano bagno in un locale pubblico | 63enne arrestato

A Taranto, un uomo di 63 anni, gestore di un locale pubblico, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di traffico e detenzione di cocaina. La sostanza stupefacente è stata trovata nascosta nella botola di un vano bagno all’interno del locale. L’arresto è stato effettuato durante un controllo dei militari, che hanno trovato la droga e proceduto all’arresto dell’uomo.

Eseguito un arresto a Taranto, dove un uomo di 63 anni è stato fermato per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a contrastare i reati legati allo spaccio di droga. Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati predisposto dal Comando Provinciale di Taranto. I militari dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia hanno concentrato l’attenzione su un uomo, gestore di un locale pubblico situato nel centro cittadino, ritenuto di interesse operativo nell’ambito delle attività di controllo mirate.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Taranto, cocaina nascosta nella botola di un vano bagno in un locale pubblico: 63enne arrestato Notizie correlate Castellaneta, cocaina nascosta nel locale: 63enne ai domiciliariTarantini Time QuotidianoUn intervento nell’ambito dei controlli sul territorio ha portato all’arresto di un uomo di 63 anni a Castellaneta, ritenuto... Torre Annunziata, cocaina nascosta in auto: arrestato 63enneControllo notturno dei Carabinieri in via Caracciolo: sequestrati 12 grammi di cocaina Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cocaina nascosta in una botola nel bagno di un locale pubblico, arrestato 63enne; Castellaneta (TA), cocaina nascosta in una botola nel bagno: arrestato un 63enne; Castellaneta, 63enne arrestato per droga: la cocaina nascosta in una botola del bagno; Cocaina nascosta in una botola nel bagno: arrestato 63enne nel Tarantino. Castellaneta, cocaina nascosta in una botola del bagno: arrestato un 63enneCastellaneta, cocaina nascosta in una botola del bagno di un locale pubblico: sequestrati 60 grammi, 63enne ai domiciliari. pugliapress.org Castellaneta, cocaina nascosta in una botola nel bagno di un locale: arrestato il gestore, sequestrati 60 grammiA Castellaneta i carabinieri hanno trovato circa 60 grammi di cocaina nascosti nel bagno di un locale del centro. Arrestato un 63enne, ora ai domiciliari ... affaritaliani.it L’operazione è scattata nel corso di un controllo straordinario disposto dal Comando provinciale di Taranto, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio - facebook.com facebook Un grave episodio di violenza si è verificato lunedì scorso nel carcere di Taranto: un detenuto ha aggredito un agente di polizia penitenziaria fratturandogli una costola. La denuncia arriva dal Sappe x.com