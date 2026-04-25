Lunedì 27 aprile alle 10 si terrà a Pomigliano d’Arco la presentazione del progetto di sport inclusivo intitolato “Colori diversi ma un’unica bandiera”. L’evento si svolgerà in una sede ancora da comunicare e vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione comunale, associazioni sportive e organizzazioni coinvolte. Il progetto mira a promuovere l’inclusione attraverso attività sportive rivolte a persone con differenti abilità.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 25 APRILE 2026 – Sarà presentato lunedì 27 aprile, alle ore 10, presso l’Aula Consiliare di Piazza Municipio, il progetto di eventi sportivi inclusivi “Colori diversi ma un’unica bandiera”, promosso dal Comune di Pomigliano d’Arco in collaborazione con la Polisportiva Comunale. L’iniziativa, coordinata dal Settore Servizi Sociali, punta a favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport, con il coinvolgimento di minori, persone fragili e cittadini con disabilità. Il calendario prevede attività da maggio a luglio, con appuntamenti ogni fine settimana tra tornei sportivi inclusivi, esibizioni di musica e danza e iniziative dedicate alla sostenibilità, tra cui ciclo-pedalate aperte alla cittadinanza.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano presenta il progetto di sport inclusivo “Colori diversi ma un’unica bandiera”

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