Palestra Inter pista calda | i nerazzurri ci provano ma l’operazione presenta diversi ostacoli! Cosa può succedere
La squadra nerazzurra ha aperto le trattative per un possibile trasferimento, ma l’operazione si scontra con diversi problemi legali e contrattuali. Nei giorni scorsi si sono svolti incontri tra le parti coinvolte, mentre le autorità sportive hanno avviato verifiche sulle pratiche in corso. La situazione resta in evoluzione e non sono stati ancora definiti i prossimi passi ufficiali.
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PALESTRA, POCKET COFFE, BELGHALI, VALINCIC MA È FORTE ANCHE L’OPZIONE… NESSUNO!
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