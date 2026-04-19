Palestra Inter pista calda | i nerazzurri ci provano ma l’operazione presenta diversi ostacoli! Cosa può succedere

Da calcionews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra nerazzurra ha aperto le trattative per un possibile trasferimento, ma l’operazione si scontra con diversi problemi legali e contrattuali. Nei giorni scorsi si sono svolti incontri tra le parti coinvolte, mentre le autorità sportive hanno avviato verifiche sulle pratiche in corso. La situazione resta in evoluzione e non sono stati ancora definiti i prossimi passi ufficiali.

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