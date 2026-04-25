Su una piattaforma online, gli utenti possono acquistare e vendere contratti legati a eventi futuri, come l’arresto di un politico o la temperatura registrata in un aeroporto. In questo mercato, le persone scommettono su risultati che si verificano nel mondo reale, trattando queste previsioni come strumenti finanziari. La piattaforma permette di mettere in gioco le proprie aspettative su eventi imminenti o passati, creando un sistema di scambi tra utenti.

C’è un mercato online dove si compra e si vende il futuro come se fosse un titolo finanziario. Si può puntare sull’arresto di un politico o sulla temperatura massima registrata in un aeroporto. L’utente compra una quota legata a un esito, pagando in una criptovaluta equivalente al dollaro: se costa 60 centesimi, implica una probabilità del 60 per cento; se l’evento accade, vale 1 dollaro, se non accade vale zero. Investendo 100 euro, si possono incassare circa 166 euro oppure perdere tutto. L’unico vincolo è che l’esito sia verificabile attraverso una fonte indicata con largo anticipo: può essere un comunicato del governo o un dato Istat, ma anche un articolo di un giornale.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Polymarket, il mercato che scommette sugli eventi reali e finisce per influenzarli

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