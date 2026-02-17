Barack Obama sugli alieni | Sono reali ma non li ho mai incontrati L’universo è così vasto che le probabilità che ci sia vita sono buone

Barack Obama ha dichiarato che gli alieni sono reali, ma non li ha mai incontrati, spiegando che l’immensità dell’universo rende probabile l’esistenza di altre forme di vita. Durante un’intervista, ha aggiunto che le distanze tra i sistemi solari sono così immense che le possibilità di essere stati visitati sono basse, e ha ricordato di non aver mai visto prove di contatti extraterrestri durante il suo mandato. Obama ha anche sottolineato che la vastità dello spazio rende difficile immaginare incontri ravvicinati.

Quelle dichiarazioni hanno presto fatto il giro del web, scatenando titoli sensazionalistici, così Barack Obama ha deciso di chiarire su Instagram: «Cercavo di rispettare lo spirito del giro di domande rapide, ma visto che ha attirato attenzione, permettetemi di chiarire». E ha spiegato: «Statisticamente, l’universo è così vasto che le probabilità che ci sia vita sono buone. Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che le probabilità che siamo stati visitati da alieni sono basse, e durante la mia presidenza non ho visto alcuna prova che gli extraterrestri abbiano avuto contatti con noi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

