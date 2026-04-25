Polymarket alla guerra come al casinò

Un sergente delle forze speciali statunitensi di stanza a Fort Bragg è il primo imputato coinvolto in un procedimento legale legato a Polymarket, piattaforma di scommesse online. La notizia arriva in un momento in cui il tema delle scommesse digitali e delle implicazioni legali ad esse connesse sta attirando sempre più attenzione. La vicenda riguarda un episodio specifico di utilizzo della piattaforma da parte di un militare.

America oggi La prima incriminazione per insider trading connesso ad operazioni militari sancisce l’era della guerra come business – e grande gioco di lucro America oggi La prima incriminazione per insider trading connesso ad operazioni militari sancisce l’era della guerra come business – e grande gioco di lucro Gannon Ken Van Dyke, un sergente delle forze speciali USA di stanza a Fort Bragg in North Carolina, è diventato il primo imputato per aver scommesso sulla piattaforma Polymarket. A gennaio Van Dyke usando uno pseudonimo online aveva realizzato vincite per 400.000 dollari puntando sul fatto che il presidente venezuelano Nicolás Maduro sarebbe stato rimosso dal potere prima della fine del mese.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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