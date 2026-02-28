Il mattone che scommessa Su Polymarket il gran casinò globale del mondo d’oggi

Il mattone è al centro di una scommessa su Polymarket, una piattaforma di scommesse online. Questa piattaforma è descritta come un grande casinò globale dove si scambiano previsioni e opinioni su vari argomenti. Nei reportage del Sunday Times, Ian Fleming menziona una leggenda di Montecarlo riguardo alle scommesse, anche se questa non è mai stata verificata.

Sulla piattaforma, un ecosistema dove "il libero mercato determina la Verità", la casa è diventate una puntata come le altre. Faites vos jeux: la differenza è che ora il banco siamo noi Tempi di grandi speranze, quelli in cui il tavolo della roulette era un modo per prendersi una pausa dai fatti del mondo. Oggi, se vuoi conoscere con un certo grado di attendibilità da che parte arriverà la prossima crisi globale, in quale sperduto palazzo governativo interverrà stanotte la Delta Force, se il regime iraniano durerà fino al 28 febbraio o magari fino al 1 marzo, oltre naturalmente a tutte le ipotesi possibili sul futuro del Bitcoin (siamo alla meta-scommessa), la piattaforma di riferimento è Polymarket.