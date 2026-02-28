Iran Insider Trading Bellico | il segreto di guerra diventa scommessa su Polymarket

In Iran, un caso di insider trading legato a questioni belliche ha attirato l'attenzione. Le notizie indicano che il segreto di stato relativo a una guerra si è trasformato in una scommessa su una piattaforma di trading online. In Israele, l’indagine ha rivelato come le informazioni riservate siano state utilizzate per speculare sui mercati, creando un collegamento tra attività finanziarie e questioni di sicurezza nazionale.

l caso emerso in Israele non è soltanto un episodio giudiziario: è la fotografia di una mutazione profonda. Due persone, un civile e un riservista, sono state incriminate con l’accusa di aver usato informazioni classificate sulle future operazioni delle Forze di Difesa Israeliane per scommettere sulla piattaforma Polymarket. Secondo le autorità israeliane, i due avrebbero sfruttato conoscenze riservate legate alle operazioni del giugno 2025 contro l’Iran, trasformando il segreto di Stato in rendita privata. Le accuse comprendono gravi reati contro la sicurezza, corruzione e ostruzione della giustizia. La cifra conta, ma fino a un certo punto. Le ricostruzioni giornalistiche parlano di guadagni intorno ai 150 mila dollari, ottenuti puntando con notevole precisione sul calendario e sull’evoluzione delle operazioni israeliane contro l’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

