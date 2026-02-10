grave aggressione al personale di polizia penitenziaria nel carcere di aversa

Questa mattina nel carcere di Aversa si è verificata una grave aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, alcuni detenuti hanno reagito con violenza, causando il panico tra gli agenti presenti. Il Garante della Provincia di Caserta condanna l’accaduto e denuncia un sistema penitenziario al limite, ormai al collasso. La situazione resta tesa e si attendono dettagli sulle dinamiche dell’incidente.

Il Garante della Provincia di Caserta: «Violenza inaccettabile, il sistema penitenziario è al collasso». In merito al grave episodio di aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria verificatosi presso la Casa Circondariale di Aversa, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, dichiara quanto segue: «Sono profondamente rammaricato per questo grave episodio di violenza. La violenza non è mai giustificabile, in nessuna forma e in nessun contesto. Tuttavia, quanto accaduto deve indurci a una riflessione seria e non più rinviabile sulle condizioni in cui oggi versano i nostri istituti penitenziari.

