Nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la pole position con la moto Ducati. Al suo fianco in prima fila si trova il terzo classificato, mentre il pilota italiano ha ottenuto il terzo posto. La gara si svolge a Jerez de la Frontera, con i piloti pronti a scendere in pista nelle prossime ore.

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Marc Marquez (Ducati) in pole position nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, campione in carica, taglia il traguardo in 1'48"087 e precede di 0"140 la Honda del francese Johann Zarco, centrando la pole numero 75 in top class. Completa la prima fila l'azzurro Fabio Di Giannantonio (Ducati), terzo a 1"010. Apre la seconda fila il leader della classifica piloti Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto a 1"028, che si mette dietro gli spagnoli Alex Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (Ktm). Seguono Jorge Martin (Aprilia), Enea Bastianini (Ktm), Raul Fernandez (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati), Ai Ogura (Aprilia) e Fermin Aldeguer (Ducati).🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pole position per Marc Marquez al Gp di Spagna, terzo Di Giannantonio

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Pole position per Marc Marquez a Jerez, in Spagna Lo seguono Zarco e Di Giannantonio. In seconda fila partiranno Bezzecchi, Alex Marquez e Acosta. 10° Bagnaia Jorge Martin partirà 7º dopo la caduta in Q2 #CorrieredelloSport x.com

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