Nel Gran Premio del Brasile di MotoGP, Fabio Di Giannantonio conquista la pole position a Goiania, piazzandosi davanti a Bezzecchi e Marc Marquez. La sessione di qualifiche si conclude con il pilota del team VR46 in testa, pronto a scendere in pista per la Sprint prevista alle 19. La griglia di partenza si completa con i due italiani e il campione spagnolo.

GOIANIA (BRASILE) – Fabio Di Giannantonio firma la pole position a Goiania. Il pilota del team VR46 ha preceduto Bezzecchi e Marc Marquez. Sul circuito Ayrton Senna, il tempo realizzato dal pilota romano è stato di 1’17"410. Bene anche Fabio Quartararo (Yamaha, +0"151), autore del quarto tempo. Jorge Martin (Aprilia, +0"220) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse, +0"292) si piazzano rispettivamente quinto e sesto. In terza fila, nell’ordine, troviamo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta. In quarta, invece, Johann Zarco (Honda LCR), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha Prima Pramac). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Motomondiale, Gp Brasile: pole di Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Marc Marquez. Alle 19 la Sprint

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