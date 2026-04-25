Pole Art | la decenne Andrea Barbieri conquista l’oro mondiale ad Asti

Asti ha visto una giovane atleta di dieci anni conquistare il titolo mondiale di pole art. La ragazza, appartenente alla squadra Beta Flag, si è distinta durante la competizione internazionale, portando a casa la medaglia d’oro. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo per lo sport locale e per la stessa atleta, che ha dimostrato grande abilità e determinazione in questa disciplina.

? Cosa sapere La decenne Andrea Barbieri vince l'oro mondiale di pole art ad Asti.. Il primato della atleta della Beta Flag segna un traguardo per lo sport grossetino.. L’oro mondiale della pole art finisce nelle mani di Andrea Barbieri ad Asti, dove la decenne grossetina ha dominato la competizione internazionale con una prestazione senza precedenti. Il traguardo raggiunto in Piemonte segna un punto storico per lo sport locale. La giovane atleta si è imposta sul palco mondiale grazie a una coreografia eseguita sulle note di Man, I feel like a woman, sbalordendo i presenti per la capacità di unire tecnica pura e presenza scenica. Ogni movimento mostrato durante l’esibizione è il frutto di un percorso di disciplina e allenamenti costanti che hanno permesso alla debuttante di distinguersi dalla concorrenza internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pole Art: la decenne Andrea Barbieri conquista l’oro mondiale ad Asti Notizie correlate Gp del Giappone di F1, straordinario Antonelli: conquista la pole e prosegue il momento d’oroSuzuka, 28 marzo 2026 – Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. Andrea Martinotti conquista l'oro nel tiro dinamico sportivoL'atleta bresciano tesserato per la "Ghedi shooting academy" compie l'impresa nella handgun standard division categoria D.