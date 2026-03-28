Gp del Giappone di F1 straordinario Antonelli | conquista la pole e prosegue il momento d’oro

Nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, tenutosi a Suzuka, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position. La sessione di qualifiche si è conclusa con il pilota in testa, proseguendo così il suo momento di forma positivo. La gara si disputerà nelle prossime ore, con Antonelli pronto a partire dalla prima posizione.

Suzuka, 28 marzo 2026 – Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota italiano ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di scena sul circuito di Suzuka, nel terzo appuntamento del Mondiale, proprio come successo a Shanghai, chiudendo in 1’28”778 e conquistando così la seconda pole della carriera. Dietro di lui, a completare la doppietta Mercedes, il britannico George Russell (1’29”076). Partirà in terza posizione la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (1’29”132), affiancato in seconda fila dalla Ferrari di Charles Leclerc (1’29”405), che si lascia alle spalle il campione del mondo in carica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del Gp del Giappone di F1. Si tratta della seconda per il 19enne pilota bolognese. x.com