Andrea Martinotti conquista l' oro nel tiro dinamico sportivo

Andrea Martinotti, atleta di Ghedi, ha vinto l'oro nel tiro dinamico sportivo, portando a casa il primo posto nella categoria D con la pistola standard. La sua vittoria è arrivata dopo aver superato avversari di tutta Italia in una gara intensa e combattuta. Martinotti ha dimostrato precisione e velocità, impressionando giudici e pubblico. La competizione si è svolta nel fine settimana in una palestra di Brescia.

L'atleta bresciano tesserato per la "Ghedi shooting academy" compie l'impresa nella handgun standard division categoria D. Nella prima prova del campionato federale MA2 tenutasi al campo di tiro Gualtieri (RE), Martinotti alla sua prima gara conquista l'oro individuale classificandosi primo di categoria (standard D), e l'argento a squadre assoluto con Sansoni Roberto e Valentini Matteo. Prima prova molto partecipata con oltre 250 iscritti e otto stage differenti.