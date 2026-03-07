Il caro benzina colpisce la Sicilia | sull' isola registrati i prezzi più alti d' Italia

In Sicilia, i prezzi della benzina sono i più alti d’Italia, rendendo più costoso fare il pieno rispetto al resto del Paese. Questa situazione sta causando difficoltà al settore dell’autotrasporto di merci e persone, già colpito da tensioni internazionali e da una vicenda giudiziaria locale. La differenza di prezzo si riflette sui costi quotidiani degli automobilisti e delle aziende di trasporto.

In Sicilia fare il pieno di carburante costa più caro che nel resto d’Italia. Una "stangata" che mette in ginocchio il settore dell'autotrasporto merci e persone, già provato dalle tensioni internazionali e da una vicenda giudiziaria tutta interna all'Isola. “I rincari seguiti all'inizio delle ostilità in Iran sono immediati e ingiustificati - dichiarano Giorgio Stracquadanio e Daniela Taranto, responsabili di Cna Fita Sicilia - perché il carburante oggi erogato utilizza scorte acquisite prima dell'escalation. A questo si aggiunge una distorsione tipicamente siciliana: il contenzioso giudiziario e finanziario tra Isab e Lukoil Italia per la gestione della raffineria di Priolo, uno dei più grandi impianti d'Europa che copre l'80% del fabbisogno isolano e un terzo di quello nazionale”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributoreDal 5 gennaio 2026, per la prima volta in tre anni, fare il pieno di diesel costa più che fare il pieno di benzina.

Leggi anche: Iran: in Campania i rincari più alti d’Italia per la benzina self service

Approfondimenti e contenuti su Il caro benzina colpisce la Sicilia....

Temi più discussi: Caro carburanti, il governo corre ai ripari contro i rincari; Carburanti record: benzina oltre 1,8 euro in Calabria e Bolzano; Caro carburanti, l’impennata del gasolio colpisce il Sud: in Sicilia +11,6 centesimi in 48 ore.

In Sicilia il carburante più caro che nel resto d’Italia. Autotrasporto teme stangataIn Sicilia fare il pieno di carburante costa più caro che nel resto d’Italia. L’allarme parte dalla Cna Fita Sicilia, che teme una nuova stangata per il settore dell’autotrasporto merci e persone, g ... siracusaoggi.it

Guerra e rincari, volano i prezzi della benzina: le regioni più colpite e il rischio speculazionePrezzi benzina e diesel in forte rialzo: controlli rafforzati e rischio speculazione lungo tutta la filiera, con picchi di costo in alcune regioni. Ecco tutti i dettagli. notizie.it

IL SABATO DEI CUCCIOLI BOSS DALLA SICILIA NON FACCIAMOLO CRESCERE IN UN BOX Vi prego condividete ovunque #BOSS cerca URGENTEMENTE adozione! Maschio, 4 mesi e mezzo circa Taglia medio piccola/contenuta (attualmente - facebook.com facebook

Allerta meteo gialla venerdì 6 marzo in Sicilia. Le previsioni del tempo del fine settimana @TgrRai @RaiMeteo x.com