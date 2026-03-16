Caro carburante fuori controllo | in Abruzzo i prezzi più alti

In Abruzzo, i prezzi del carburante sono i più alti rispetto alle altre regioni italiane, mentre in tutto il paese si registra un incremento costante. Nei distributori di tutta Italia, si continuano ad osservare aumenti quotidiani dei costi alla pompa. La tendenza al rialzo si conferma anche nella giornata odierna.

Prezzi in aumento in tutta Italia, ma Abruzzo maglia nera. L’allarme dell’associazione “Dalla parte del consumatore” Il prezzo del carburante aumenta in tutta Italia, con l'Abruzzo maglia nera. La tendenza al rialzo prosegue anche oggi: in quasi tutta Italia si registrano ulteriori aumenti dei prezzi alla pompa. La maglia nera spetta all’Abruzzo, dove si rilevano i prezzi più elevati sia per il gasolio sia per la benzina. Al contrario, le uniche regioni che oggi mostrano una situazione più favorevole sono Lombardia e Calabria, dove i prezzi risultano mediamente più contenuti. “I consumatori italiani hanno bisogno, da parte del Governo, di fatti concreti e non di parole o buoni propositi rinviati ad un futuro indefinito” dichiara il vicepresidente Massimo Bomba. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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