Poffabro conquista il futuro | l’eccellenza sostenibile in Val Colvera

Nel 2026, il borgo di Poffabro ha ricevuto il Premio Livio Scattolini come Borgo Innovativo in Val Colvera. Questa riconoscenza arriva per il lavoro svolto nel campo dell'eccellenza sostenibile, che ha portato alla valorizzazione delle tradizioni locali e alla promozione di pratiche ecocompatibili. La premiazione si è svolta in un contesto ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della comunità locale.

? Cosa sapere Poffabro riceve il Premio Livio Scattolini come Borgo Innovativo nel 2026 in Val Colvera.. Il riconoscimento premia il modello di gestione sostenibile del centro nelle Prealpi Carniche.. Il borgo di Poffabro riceve nel 2026 il titolo di Borgo Innovativo grazie al Premio Livio Scattolini, confermandosi un modello di gestione sostenibile tra le montagne della Val Colvera. Situato in una zona del Friuli-Venezia Giulia ancora caratterizzata da un’autenticità rara, questo piccolo centro incastonato nelle Prealpi Carniche ha saputo coniugare la conservazione della propria identità storica con una visione contemporanea. Già dal 2002,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poffabro conquista il futuro: l’eccellenza sostenibile in Val Colvera Notizie correlate Leggi anche: Gelsomino Edilizia conquista i Puglia Innovation Awards: premiata l’eccellenza dell’edilizia sostenibile Leggi anche: Val Colvera, via libera al progetto del ponte: costerà 2,65 milioni di euro