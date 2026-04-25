Platì colpo di scena alle elezioni | Foti si ritira e punta al Consiglio

A Platì, poche settimane prima delle elezioni, il candidato sindaco ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alla prima carica cittadina e ha deciso di candidarsi invece al Consiglio Comunale. La sua candidatura si svilupperà all’interno della lista “Liberi di Ricominciare”, coordinata da un altro esponente politico. La decisione ha suscitato attenzione tra gli elettori e i concorrenti, modificando le dinamiche della competizione elettorale locale.

? Cosa sapere Foti si ritira dalla candidatura a sindaco di Platì e punta al Consiglio Comunale.. Il candidato confluirà nella lista Liberi di Ricominciare coordinata da Rosario Sergi.. Il ritiro della candidatura di Foti per la guida del Comune di Platì trasforma improvvisamente il elettorale locale, spostando l’asse verso la lista guidata da Rosario Sergi. La decisione, comunicata ufficialmente dal professionista, nasce da una riflessione che intreccia aspetti personali a valutazioni di natura politica, segnando un cambiamento di rotta nel percorso amministrativo del territorio. Foti ha spiegato che il suo impegno non si interrompe, ma cambia forma e direzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Platì, colpo di scena alle elezioni: Foti si ritira e punta al Consiglio Notizie correlate Melito, colpo di scena alle elezioni: Barretta si ritira, sfida a due tra Chiantese e PellecchiaClamoroso ribaltamento nello scenario politico a Melito a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25... Elezioni a Cervia, colpo di scena: la Democrazia Cristiana ritira Bandini e sostiene Puntiroli per unire l’area civicaColpo di scena nella corsa alle elezioni comunali di Cervia: la Democrazia Cristiana ha deciso di ritirare il proprio candidato sindaco, Stefano...