Elezioni a Cervia colpo di scena | la Democrazia Cristiana ritira Bandini e sostiene Puntiroli per unire l’area civica
A Cervia si sono verificati cambiamenti nelle candidature per le prossime elezioni comunali. La Democrazia Cristiana ha annunciato il ritiro del proprio candidato sindaco, Stefano Bandini, e ha deciso di sostenere un candidato civico, Enea Puntiroli. Questa decisione ha portato a un riassetto delle alleanze e delle posizioni in corsa per la poltrona di primo cittadino. La campagna elettorale si presenta ora con nuovi equilibri tra i candidati.
Colpo di scena nella corsa alle elezioni comunali di Cervia: la Democrazia Cristiana ha deciso di ritirare il proprio candidato sindaco, Stefano Bandini, per convergere sul progetto civico guidato da Enea Puntiroli. La scelta, maturata al termine di un incontro tra Puntiroli e il vicesegretario.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Elezioni a Cervia, spunta la candidatura a sindaco di Enea Puntiroli: "Responsabilità e nuova visione”La candidatura del segretario della Lega a Cervia: "Siamo davanti a una svolta storica.
Elezioni, Puntiroli (Cervia Più) propone "un bonus nascita di 3mila euro per ogni bambino"Il candidato sindaco a guida della lista civica: "Un segnale concreto per dire che ogni nuovo nato rappresenta una ricchezza per tutta la comunità"...