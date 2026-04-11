Elezioni a Cervia colpo di scena | la Democrazia Cristiana ritira Bandini e sostiene Puntiroli per unire l’area civica

A Cervia si sono verificati cambiamenti nelle candidature per le prossime elezioni comunali. La Democrazia Cristiana ha annunciato il ritiro del proprio candidato sindaco, Stefano Bandini, e ha deciso di sostenere un candidato civico, Enea Puntiroli. Questa decisione ha portato a un riassetto delle alleanze e delle posizioni in corsa per la poltrona di primo cittadino. La campagna elettorale si presenta ora con nuovi equilibri tra i candidati.