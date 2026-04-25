Pizzo turismo in crescita ma sanità al limite | l’appello a Occhiuto

A Pizzo, il turismo sta crescendo, portando con sé un incremento dei visitatori. Tuttavia, gli ospedali della zona si trovano a dover gestire un aumento di richieste e accessi, mettendo sotto pressione le strutture sanitarie locali. I cittadini chiedono al presidente della regione di intervenire per migliorare i servizi sanitari e affrontare le criticità evidenziate. La richiesta arriva in un momento in cui il settore turistico registra numeri in crescita.

?? Cosa sapere Cittadini di Pizzo chiedono al presidente Occhiuto di potenziare la sanità locale. L'aumento dei flussi turistici mette sotto pressione gli ospedali di Pizzo e Tropea. A Pizzo Calabro, dove la popolazione conta circa 10.000 abitanti, una cittadina ha rivolto un appello diretto al presidente della Regione Calabria, Occhiuto, per spostare il dal settore turistico alla gestione della sanità locale. Il dialogo si è acceso durante un confronto con Graziano Tomarchio, in cui la donn .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pizzo, turismo in crescita ma sanità al limite: l’appello a Occhiuto Notizie correlate Napoli, appello sulla sicurezza urbana: Condizione essenziale per crescita e turismoEnrico Ditto, imprenditore napoletano di riferimento nel settore dell’ospitalità, torna a farsi sentire con una presa di posizione netta e senza... Violenza in sanità: 12.000 aggressioni, infermieri al limiteLa violenza contro gli operatori sanitari ha raggiunto livelli allarmanti, come dimostrano i dati raccolti dalla Federazione nazionale degli Ordini...