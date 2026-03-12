La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche ha diffuso dati preoccupanti sulla violenza nel settore sanitario, segnalando circa 12.000 aggressioni negli ultimi mesi. Gli infermieri, spesso coinvolti, si trovano in situazioni di grande stress, mentre le strutture assistenziali fanno i conti con un aumento di episodi violenti. La situazione mette sotto pressione il personale e le strutture sanitarie.

La violenza contro gli operatori sanitari ha raggiunto livelli allarmanti, come dimostrano i dati raccolti dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. Un’indagine condotta su oltre seimila professionisti rivela che quasi la metà di loro ha subito aggressioni nell’ultimo anno. Nel corso della Giornata nazionale dedicata alla prevenzione, sono emerse cifre preoccupanti: ogni professionista dichiara in media sei episodi di violenza annualmente. Le donne impiegate nel settore pubblico risultano essere le categorie più esposte a questi eventi traumatici. Il peso dei numeri e la geografia del rischio. Le risposte arrivate nel mese di gennaio 2026 hanno permesso di delineare un quadro dettagliato sulla sicurezza nei luoghi di cura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza in sanità: 12.000 aggressioni, infermieri al limite

