Servizi | al via i lavori del ' Progetto Polis' all' ufficio postale di Montecalvoli

L’ufficio postale di Montecalvoli chiude temporaneamente dal 24 febbraio per i lavori del 'Progetto Polis'. Poste Italiane ha deciso di intervenire per aggiornare le strutture e migliorare l’efficienza del servizio. Durante i lavori, i clienti dovranno rivolgersi ad altri uffici della zona o utilizzare i servizi online. Questa operazione mira a rendere più moderna e funzionale la sede, che riceve circa 200 persone al giorno. I lavori dureranno alcune settimane, fino al completamento degli interventi.

L'intervento scatterà martedì 24 febbraio: la continuità dei servizi sarà garantita dal 27 febbraio da un container in piazza dell’Olocausto Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Montecalvoli da martedì 24 febbraio sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di ‘Polis - Casa dei Servizi Digital’, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Poste Italiane, al via i lavori del progetto Polis per l'ufficio postale di VallerotondaPoste Italiane ha iniziato i lavori del progetto Polis a Vallerotonda, dopo aver scelto di investire nel miglioramento dei servizi postali per i piccoli comuni.

Poste Italiane: Villa Santo Stefano, al via i lavori del progetto polis per l’ufficio postaleA Villa Santo Stefano sono partiti i lavori per il nuovo ufficio postale, inserito nel progetto “Polis” di Poste Italiane.

