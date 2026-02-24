Ecco il Consiglio comunale dei ragazzi La sindaca è Alice Lamidi Prospal

A Savignano sul Rubicone, il Consiglio comunale ha deciso di istituire il Consiglio dei ragazzi, dopo che la sindaca Alice Lamidi Prospal ha presentato la proposta. La motivazione principale deriva dalla voglia di coinvolgere i giovani nelle decisioni locali e di ascoltare le loro idee. La proposta ha ottenuto il sostegno di tutti i consiglieri, senza opposizioni. Ora si aspetta di vedere come questa iniziativa cambierà il rapporto tra amministrazione e giovani cittadini.

A Savignano sul Rubicone il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi. Alla seduta erano presenti anche i neoeletti consiglieri. Ha detto Sefora Fabbri presidente del consiglio comunale: "Questo è un momento bellissimo ed emozionante. Il Comune e la scuola hanno sempre creduto in questo progetto che si basa sull'esperienza diretta dei ragazzi che la porteranno nel cuore. L'esperienza degli anni scorsi ci ha dimostrato che fare parte del Consiglio comunale dei ragazzi genera interesse nei giovani verso la cosa pubblica. Alcuni di loro hanno preso a cuore progetti e piccoli problemi comuni che erano aperti, portandoli a conclusione nell'ambito del loro anno in carica.

Ecco il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Tolentino. La prima sedutaIl nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Tolentino ha ufficialmente iniziato il suo percorso, con la prima seduta di insediamento tenutasi ieri pomeriggio.

