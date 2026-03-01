la svolta del centro tra piste ciclabili aree pedonali e brt

Nei prossimi mesi il quartiere Murat cambierà volto grazie a diversi progetti in corso. Tra questi, spicca il sistema Brt-Bus Rapid Transit, che prevede l'installazione di nuove piste ciclabili, aree pedonali e interventi sulla viabilità. Le opere interessano principalmente le strade principali del quartiere, coinvolgendo lavori di riqualificazione e miglioramento della mobilità urbana.

Nei prossimi mesi il volto del quartiere Murat sarà rinnovato da diversi progetti ad oggi in corso. Su tutti c’è sicuramente quello del Brt-Bus Rapid Transit, il nuovo sistema di trasporto pubblico per il quale sono in corso i cantieri che hanno da qualche giorno iniziato ad interessare proprio la zona del centro. Gli operai, dopo aver iniziato a lavorare in piazza Massari, infatti, da pochi giorni hanno cantierizzato anche via Quintino Sella. I lavori procedono spediti, in quanto i tempi sono ristretti, essendo il progetto finanziato con fondi Pnrr, e l’obiettivo finale è riuscire ad avere un servizio di trasporto capillare che permetta sia ai residenti, che a chi viene da fuori, di poter sfruttare i bus per muoversi comodamente in città senza dover impazzire nel traffico e per cercare un parcheggio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

