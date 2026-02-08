Immissioni in ruolo Pittoni Lega | elenchi regionali prima possibilità per evitare il selezionificio senza fine

Mario Pittoni della Lega invita a usare gli elenchi regionali come prima strada per evitare un sistema di selezione che dura all’infinito. Il responsabile del Dipartimento Istruzione spiega che il doppio canale di reclutamento può aiutare a semplificare le assunzioni e ridurre i tempi, in modo da rendere più efficiente il processo di inserimento dei docenti nelle scuole. Pittoni ha parlato anche di un possibile miglioramento delle procedure e di una maggiore attenzione alle esigenze delle regioni.

"Doppio canale di reclutamento": dialogo con i docenti di Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, già Presidente della Commissione Cultura al Senato.

Pittoni (Lega): "Presto attivati elenchi regionali docenti idonei" Pittoni della Lega ha annunciato che presto saranno attivati gli elenchi regionali dei docenti idonei.

Idonei concorso scuola, Pittoni (Lega): 'Tornano le graduatorie di merito'; Assunzioni, confusione tra i docenti precari: attingere dalle graduatorie in via residuale non è doppio canale.

Scuola, Veneto, procedono immissioni in ruolo in Veneto. Procedono spedite le immissioni in ruolo per ogni ordine e grado delle scuole del Veneto. L'Ufficio scolastico regionale, grazie all'attività puntuale dell'Ufficio III, ha assegnato su sede 2.932.

Scuola, molto bene le immissioni a ruolo. Ma arrivano i tagli. Bene l'avvio delle immissioni in ruolo degli insegnanti per l'anno scolastico 2025/2026 anche in provincia di Grosseto, ma preoccupano due cose: l'impossibilità di far entrare in servizio tutti coloro.

Salve qualcuno ha notizie del bando per 899 funzionari eq, e degli operatori scolastici. Nel comunicato di Ottobre si prospettava il bando prima della mobilità per avere le immissioni in ruolo dal 1/9/26.

