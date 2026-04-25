Durante la sua militanza, il comico ha vissuto un episodio drammatico in cui una persona lo minacciò con una pistola alla tempia a Villa Cortese. L'evento è stato riportato come un trauma che ha segnato profondamente il suo passato. Nessuna ulteriore informazione o dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze o alle conseguenze di quell'episodio.

? Cosa sapere Giacomo Poretti subì una minaccia con arma da fuoco a Villa Cortese durante la militanza.. L'episodio segnò il passaggio dell'attore dalla politica radicale alla carriera comica e religiosa.. A Villa Cortese, quando Giacomo Poretti aveva poco meno di vent’anni, un incontro ravvicinato con la violenza politica si trasformò in una minaccia letale che ha segnato per sempre la sua visione del mondo. L’attore ha rivelato un episodio traumatico accaduto durante i suoi anni di militanza in Democrazia Proletaria, un periodo in cui condivideva gli ideali politici anche con Roberto Maroni. In una piazza affollata da circa trenta attivisti, un conoscente delle scuole, dopo aver ricevuto un insulto, ha estratto un’arma puntandola alla tempia dell’attore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistola alla tempia e fede: il trauma che ha cambiato Poretti

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