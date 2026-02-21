Un colpo alla tempia | così l' agente ha ucciso il pusher a Rogoredo L' ipotesi della messa in scena sulla pistola finta e le frasi del collega
Un agente ha ucciso il pusher a Rogoredo con un colpo alla tempia, stando alle prime ricostruzioni. La scena sembra essere stata messa in scena, con una pistola a salve lasciata vicino al corpo di Mansouri, secondo gli investigatori. Un collega dell'agente ha riferito di aver visto l’arma in quel momento. La dinamica dell’episodio si sta ancora chiarendo, mentre si analizzano le prove raccolte sul luogo.
«Mi ha detto di tornare in commissariato a prendere lo zaino. Non l’ho aperto, non sapevo cosa ci fosse dentro». Le parole dell’agente arrivano al termine di un interrogatorio drammatico. Il 28enne, indagato per favoreggiamento e omissione di soccorso con altri tre colleghi, era il poliziotto più vicino a Carmelo Cinturrino mentre esplodeva il colpo — uno solo, alla tempia destra — contro Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo. Testimone oculare, ma non solo. Perché è lui che pochi istanti dopo lo sparo (e prima che siano chiamati i soccorsi) lascia la «scena del crimine», sale in macchina e si precipita al commissariato Mecenate di via Quintiliano.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Pusher ucciso a Rogoredo, l’ipotesi della pistola messa nella sue mani e i buchi nelle ricostruzioniIl 26enne marocchino è stato ucciso a Rogoredo dopo uno scambio di colpi con un agente, che avrebbe sparato.
Pusher ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agenteL’uccisione di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, avvenuta il 26 gennaio, sembra essere un omicidio volontario, secondo le indagini in corso.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: «Fui mandato da lui a ...L'ipotesi è che la pistola a salve trovata accanto ad Abderrahim Mansouri sia stata lasciata dopo la sparatoria. Gli agenti hanno fatto quadrato sulla versione del 41enne Cinturrino, poi negli interro ... milano.corriere.it
Omicidio Mira, arrestato un vigile urbano di Venezia: «Ha ucciso Sergiu Tarna con un colpo alla tempia, in auto»Ingannato e costretto con la forza a salire su una macchina, portato da Mestre verso Porto Marghera e scaricato nelle campagne di Malcontenta di Mira dopo un colpo sparato alla tempia. Ha perso la ... corrieredelveneto.corriere.it
#Rogoredo L’agente indagato per l’omicidio volontario del pusher ucciso nel boschetto, avrebbe mentito ai colleghi dicendogli di aver chiamato i soccorsi, quando il 28enne era a terra agonizzante dopo il colpo alla testa. La chiamata in realtà sarebbe partit - facebook.com facebook
Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia indagato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo a Milano, il 26 gennaio, avrebbe mentito ad altri agenti dicendogli che aveva chiamato i soccorsi quando il 28enne era a terra x.com