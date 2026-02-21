Un colpo alla tempia | così l' agente ha ucciso il pusher a Rogoredo L' ipotesi della messa in scena sulla pistola finta e le frasi del collega

Un agente ha ucciso il pusher a Rogoredo con un colpo alla tempia, stando alle prime ricostruzioni. La scena sembra essere stata messa in scena, con una pistola a salve lasciata vicino al corpo di Mansouri, secondo gli investigatori. Un collega dell'agente ha riferito di aver visto l’arma in quel momento. La dinamica dell’episodio si sta ancora chiarendo, mentre si analizzano le prove raccolte sul luogo.

«Mi ha detto di tornare in commissariato a prendere lo zaino. Non l’ho aperto, non sapevo cosa ci fosse dentro». Le parole dell’agente arrivano al termine di un interrogatorio drammatico. Il 28enne, indagato per favoreggiamento e omissione di soccorso con altri tre colleghi, era il poliziotto più vicino a Carmelo Cinturrino mentre esplodeva il colpo — uno solo, alla tempia destra — contro Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo. Testimone oculare, ma non solo. Perché è lui che pochi istanti dopo lo sparo (e prima che siano chiamati i soccorsi) lascia la «scena del crimine», sale in macchina e si precipita al commissariato Mecenate di via Quintiliano.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

