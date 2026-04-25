Piscina fissata la tabella di marcia | A luglio la mostreremo ai cittadini

La riapertura della piscina comunale è prevista per luglio, come indicato dalla tabella di marcia recentemente fissata. La struttura è attualmente in fase di completamento dei lavori e si stanno definendo gli ultimi dettagli organizzativi. Si attendono gli ultimi controlli e le autorizzazioni finali prima di poter aprire le porte ai cittadini. La data di riapertura è stata comunicata ufficialmente e il pubblico potrà accedere alla piscina nel giro di pochi mesi.

Si avvicina sempre di più la riapertura della piscina comunale. Lo dimostra la tabella di marcia, suddivisa in tre passaggi, elaborata dalla sindaca Simona Barsotti: entro giugno il collaudo generale, a luglio la consegna dell’impianto all’aggiudicatario per la gestione e in contemporanea l’ Open day con la cittadinanza per mostrare a chi è interessato la struttura, e infine da settembre la ripresa dell’attività sportiva e l’inaugurazione ufficiale. "Le difficoltà emerse appartengono ormai al passato – spiega la sindaca – e adesso procediamo con atti e azioni concrete per ultimare i lavori accessori che non rientravano nel Pnrr ma che sono necessari, dopodiché saremo pronti".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piscina, fissata la tabella di marcia: "A luglio la mostreremo ai cittadini" Notizie correlate Samsung tabella di marcia per la sostenibilità 2030 va ben oltre gli imballaggi riciclatiquadro sintetico della nuova roadmap di sostenibilità di samsung fino al 2030, con particolare attenzione a tre pilastri: circolarità, gestione delle... Leggi anche: McTominay Napoli, dal ritorno in campo al rinnovo: la tabella di marcia dei partenopei